Suudi Savcı cinayet için geldi koli koli kuruyemiş aldı

İstanbul’a Cemal Kaşıkçı cinayeti için gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el Muceb ülkesine dönmek üzere Atatürk Havalimanına gitti. Ancak başsavcıdan öncen koli koli aldığı kuru yemişler x-reyden geçirildi.

Suudi Savcı cinayet için geldi koli koli kuruyemiş aldı

SUUDI Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb bugün ülkesine dönüyor. Başsavcı Suud El Muceb'dan önce havalimanına heyetten bir araç geldi.

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Suudi Savcı cinayet için geldi koli koli kuruyemiş aldı

Araçtan başsavcının heyetinde bulunan 4 kişi indi. Bu kişilerin beraberinde getirdiği üzerinde numaralar bulunan büyük çantalar dikkat çekti.

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Suudi Savcı cinayet için geldi koli koli kuruyemiş aldı

Çantaların içinde kuru yemiş olduğu öğrenildi. Kuru yemişler VIP Salonuna götürülerek uçağa yüklendi.

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Suudi Savcı cinayet için geldi koli koli kuruyemiş aldı

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