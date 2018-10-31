Suudi Savcı cinayet için geldi koli koli kuruyemiş aldı

SUUDI Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb bugün ülkesine dönüyor. Başsavcı Suud El Muceb'dan önce havalimanına heyetten bir araç geldi.
Araçtan başsavcının heyetinde bulunan 4 kişi indi. Bu kişilerin beraberinde getirdiği üzerinde numaralar bulunan büyük çantalar dikkat çekti.
Çantaların içinde kuru yemiş olduğu öğrenildi. Kuru yemişler VIP Salonuna götürülerek uçağa yüklendi.
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