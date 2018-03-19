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Suudi Prens'ten bomba karar! Çarşaf devrimi...

Suudi Prens'ten bomba karar! Çarşaf devrimi...

Daha önce ülkesindeki kadınlara araç kullanma, maça ve sinemaya izni veren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, son dakika açıklamasında kadınların 'saygılı ve uygun' giyinmeleri durumunda 'çarşaf giyme' zorunda kalmayacaklarını duyurdu...

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Eklenme Tarihi: 19-03-2018 16:02 - Güncelleme: 19-03-2018 16:30

Veliaht Prens koltuğuna oturduktan sonra yaptığı "Ilımlı İslam'a geçiş yapacağız" açıklamasıyla dikkat çeken ve ardından kadınlar konusunda peş peşe yeniliklere imza atan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, ülkesi için devrim sayılabilecek bir açıklama daha yaptı. Salman, kadınların 'saygılı ve uygun' giyinmeleri durumunda 'çarşaf giyme' zorunda kalmayacaklarını söyledi. Salman'ın açıklaması ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinden hemen önce geldi.

UYGUN VE SAYGILI GİYİNENLER: Reuters'ın haberine göre, Veliaht Prens tarafından duyurulan yeni reform haber ajansları tarafından son dakika olarak duyuruldu. Buna göre, katı kurallarıyla bilinen Suudi Arabistan'da kadınlar 'Toplum kurallarına uygun ve saygılı' giyindikleri takdirde çarşaf giyinmek zorunda kalmayacak.

SİYAH ÇARŞAF OLMASI GEREKMİYOR: Veliaht Prens, CBS kanalına verdiği röportajda, “Şeriat kanunları gayet açık, kadınların, aynı erkekler gibi, “saygılı” bir şekilde giyinmeleri gerekiyor. Bunun siyah çarşaf şeklinde olması gerekmiyor” ifadelerini kullandı.

1979'DA SİYAH ÇARŞAF ŞART KOŞULMAMIŞTI: Selman, “1979 yılından önce Suudi Arabistan'da hayatı doğal bir biçimde yaşıyorduk. Din, siyah çarşafı şart koşmuyordu. Kadının örtünmek için siyahı kullanması kendi seçimidir” dedi. Prens Selman, Suudi Arabistan'da aşırı dinci akımların bulunmasından 1979'daki İran İslam Devrimi'ni sorumlu tutuyor. 

DAHA ÖNCE HANGİ YASAKLARI KALDIRDI: Prens Selman, daha önce kadınların araç kullanma, stadyumlara girme, sinemaya gitme gibi yasaklarını kaldırmıştı. Suudi Arabistan'da kadınlar ilk kez bu yıl yapılan bir maratonda yarışmış, ilk kez bir kadın şarkıcı konser vermişti...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Makedonyalı Şair 19 Mart 2018 16:38 Bizimkiler gerilerken Sudi prens ilerliyor Helal olsun prense Yakında bikiniyide serbest ederse hiç şaşmayın.

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