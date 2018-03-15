Suudi Prens Londra Havalimanı'nda böyle intihar etti

Suudi Prens Bandar bin Khalid bin Abdulaziz Londra Havalimanı'nda intihar etti... İngiliz yetkililer tarafından sınırdışı edilmek istenen Suudi Prens havalimanında balkondan atlayarak hayatına son verdi... 12 Mart’ta yaşandığı açıklanan intihar Suudi yetkililer tarafından da doğrulandı. Prensin daha önce Suudi yetkililer tarafından ülkeye dönme çağrısı aldığı ancak reddettiği ifade ediliyor.