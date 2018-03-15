Suudi Prens Londra Havalimanı'nda böyle intihar etti

Suudi Prens Bandar bin Khalid bin Abdulaziz Londra Havalimanı'nda intihar etti... İngiliz yetkililer tarafından sınırdışı edilmek istenen Suudi Prens havalimanında balkondan atlayarak hayatına son verdi... 12 Mart’ta yaşandığı açıklanan intihar Suudi yetkililer tarafından da doğrulandı. Prensin daha önce Suudi yetkililer tarafından ülkeye dönme çağrısı aldığı ancak reddettiği ifade ediliyor.
SINIR DIŞI EDİLECEKTİ: Suudi Prens Bandar bin Khalid bin Abdulaziz'in, İngiltere'nin başkenti Londra Uluslararası Havalimanı'nda balkondan atlayarak intihar ettiği açıklandı. Arap basınında yer alan haberlerde İngiliz yetkililer tarafından sınırdışı edilmek istenen Suudi Prens, Bandar bin Khalid bin Abdulziz, Londra Uluslararası Havalimanı’nda balkondan atlayarak intihar etti.
SUUDİ ARABİSTAN'A DÖN ÇAĞRISINI REDDETMİŞ: 12 Mart’ta yaşandığı açıklanan intihar Suudi yetkililer tarafından da doğrulandı. Prensin daha önce Suudi yetkililer tarafından ülkeye dönme çağrısı aldığı ancak reddettiği ifade ediliyor. Suudi yetkililer olayla ilgili detay vermekten kaçındı. Suudi Arabistan'da geçtiğimiz aylarda onlarca prens ve işadamı tutuklanmış ve yaklaşık 110 milyar dolar ödeyerek tahliye olmuşlardı...
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