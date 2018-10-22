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Suudi Kraliyet ailesinden Kaşıkçı ailesine başsağlığı

Suudi Kraliyet ailesinden Kaşıkçı ailesine başsağlığı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ailesine başsağlığı diledi.

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Eklenme Tarihi: 22-10-2018 06:58 - Güncelleme: 22-10-2018 06:58

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Kral Selman ile Veliaht Prens Bin Selman, Kaşıkçı'nın oğlu Salah'ı telefonla arayarak taziyede bulundu.

Kral Selman ve Prens Bin Selman, Salah'la ayrı ayrı gerçekleştirdikleri görüşmelerde, Kaşıkçı ailesine ve yakınlarına en içten başsağlığı dileklerini iletirken, Salah da onlara teşekkür etti.

ARBEDE SONUCU ÖLMÜŞTÜ
Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • bari adamın cenazesi olsaydı 22 Ekim 2018 07:42 mafya bunlar cenaze ortada olsa çiçek gönderir hatta kuran da okuturlar olmayan cenazeye baş sağlığı mı olur resmen göz dağı veriyor gözlerini korkutuyorlar

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