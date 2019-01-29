  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVBaşkent'te yeni eviniz Emlak Konut güvencesiyle
eposta yazdır zoom+ zoom-

Suudi Konsolosluğu'nda büyük şok BM Raportörü içeri alınmadı

Suudi Konsolosluğu'nda büyük şok BM Raportörü içeri alınmadı

BM özel raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayetinde devletlerin ve şahısların sorumluluklarını soruşturmak için Türkiye'ye geldi. Suudi Başkonsolosluğu'na giden raportör içeri alınmadı. Gerekçesini ise daha sonra açıkladı.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 29-01-2019 11:55 - Güncelleme: 29-01-2019 12:09

BM özel raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayetinde devletlerin ve şahısların sorumluluklarını soruşturmak için Türkiye'ye geldi. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü Suudi Başkonsolosluğu'na giden Raportör içeri alınmadı.

Konu ile ilgili daha sonra açıklama yapan konsoloslukta inceleme yapmak için Suudi yetkililere geç haber verdiklerini  söyledi. Konsolosluk binasında inceleme yapmak için izin almaları gerektiğimi söyleyen BM yetkilisi  "İsteğimizi değerlendirmeleri için onlara biraz zaman vermemiz gerekiyor. Otoritelerden içeriye girmemiz için izin istiyoruz." dedi.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ
Konuyla ilgili konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "BM raportörünün Suudi konsolosluğuna alınmaması skandal, uluslararası soruşturma açılmalı" ifadelerini kullandı.

Callamard ve beraberindekiler başkonsolosluk önünde bir süre inceleme yaptı. Agnes Callamard basın mensuplarına açıklamalarda bulunduktan sonra ayrıldı. Agnes Callamard'in gün içinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmesi bekleniyor.

Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma kapsamında Türkiye'ye gelen BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Callamard, 2 Şubat'a kadar Türkiye'de olacak.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Kaşıkçı cinayetine ilişkin uluslararası soruşturmanın Callamard'ın yetkisi altında yürütüleceğini, Callamard'ın talebi üzerine "Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili koşulların" insan hakları açısından gözden geçirileceğini ve değerlendirileceğini açıklamıştı.

Callamard, soruşturma sürecinde elde ettiği bilgileri ve soruşturmaya ilişkin tavsiyelerini, BM İnsan Hakları Konseyinin haziran ayındaki oturumunda rapor olarak sunacak.

 

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Suudi Konsolosluğu'nda büyük şok BM Raportörü içeri alınmadı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • atalay şahin 29 Ocak 2019 12:11 Sanki bizimkileri aldılar

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro