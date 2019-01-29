Suudi Konsolosluğu'nda büyük şok BM Raportörü içeri alınmadı

BM özel raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayetinde devletlerin ve şahısların sorumluluklarını soruşturmak için Türkiye'ye geldi. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü Suudi Başkonsolosluğu'na giden Raportör içeri alınmadı.

Konu ile ilgili daha sonra açıklama yapan konsoloslukta inceleme yapmak için Suudi yetkililere geç haber verdiklerini söyledi. Konsolosluk binasında inceleme yapmak için izin almaları gerektiğimi söyleyen BM yetkilisi "İsteğimizi değerlendirmeleri için onlara biraz zaman vermemiz gerekiyor. Otoritelerden içeriye girmemiz için izin istiyoruz." dedi.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

Konuyla ilgili konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "BM raportörünün Suudi konsolosluğuna alınmaması skandal, uluslararası soruşturma açılmalı" ifadelerini kullandı.

Callamard ve beraberindekiler başkonsolosluk önünde bir süre inceleme yaptı. Agnes Callamard basın mensuplarına açıklamalarda bulunduktan sonra ayrıldı. Agnes Callamard'in gün içinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmesi bekleniyor.

Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma kapsamında Türkiye'ye gelen BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Callamard, 2 Şubat'a kadar Türkiye'de olacak.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Kaşıkçı cinayetine ilişkin uluslararası soruşturmanın Callamard'ın yetkisi altında yürütüleceğini, Callamard'ın talebi üzerine "Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili koşulların" insan hakları açısından gözden geçirileceğini ve değerlendirileceğini açıklamıştı.

Callamard, soruşturma sürecinde elde ettiği bilgileri ve soruşturmaya ilişkin tavsiyelerini, BM İnsan Hakları Konseyinin haziran ayındaki oturumunda rapor olarak sunacak.