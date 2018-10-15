Suudi Konsolosluğunda arama yapılacak

2 Ekim'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için başkonsolosluk önündeki bekleyiş sürüyor. Bazı Suudi vatandaşları evrak işlemleri için sabah saatlerinde başkonsolosluğa geldi.
BEKLEYİŞ SÜRÜYOR
Başkonsolosluk çalışanları binaya girişlerde evrak işlemleri için gelenlere eşlik ediyor. Konsolosluk önünde yer alan alanda yerli ve yabancı basın mensupları da gelişmeleri takip etmek amacıyla bekleyişi sürüyor.
ARAMA YAPILACAK
Dışişleri kaynakları Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öğleden sonra arama yapılmasının beklendiğini duyurdu.
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