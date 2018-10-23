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Suudi Enerji Bakanı'nın Cemal Kaşıkçı açıklaması olay oldu

Suudi Enerji Bakanı'nın Cemal Kaşıkçı açıklaması olay oldu

Cemal Kaşıkçı cinayeti Suudi Arabistan yönetiminde depreme yol açtı. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, "Kaşıkçı'nın öldürülmesi iğrenç bir durum ve Suudi Arabistan kriz içerisinde." dedi.

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Eklenme Tarihi: 23-10-2018 14:37 - Güncelleme: 23-10-2018 14:37

Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini, iğrenç bir hata olarak nitelendirerek ülkesinin bir krizden geçtiğini söyledi.

GEREKÇELENDİRİLEMEZ İĞRENÇ BİR HATA
Başkent Riyad'daki "Çöldeki Davos" olarak adlandırılan "Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) Konferansı"nda yaptığı konuşmada Falih, "Gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi, gerekçelendirilemez iğrenç bir hata ve Suudi Arabistan bir krizden geçiyor." dedi. 

Kaşıkçı cinayetinin ardından alınan geniş çaplı uluslararası boykot kararları gölgesinde bu sabah başlayan Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) Konferansı'nın üç gün sürmesi planlanıyor. 

Cemal Kaşıkçı'nın konuşması her şeyi özetliyor

Trump'tan Suudi Prens'e Kaşıkçı uyarısı

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Özet bu 23 Ekim 2018 15:13 Papazı gönderdiniz şimdi de unutturmaya çalışıyorsunuz. Bu fakir millet unutmaz.

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