Suudi Assange'den bomba iddia! Prens 3 ay sonra kral olacak...

Suudi Arabistan'nın Muctahid ismini kullanan ünlü ifşaatçısı Twitter'da 2 milyon takipçisi olan hesabından, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MbS) üç ay içinde tahta çıkmaya hazırlandığını duyurdu... Veliaht Prens MbS, 19 Mart'ta başlayan ABD ziyaretinde Silikon Vadisi'ne de çıkarma yaptı... Apple CEO'su Tim Cook, Google'ın kurucusu Sergey Brin, Google CEO'su Sundar Pichai gibi en üst düzey isimlerce ağırlanan Veliaht Prens, Amerikan teknoloji devleriyle işbirliği imkanlarını araştırdı... Veliaht Prens MbS, Teksas'ta eski ABD Başkanları George H W Bush ve oğlu George W Bush'a da konuk oldu ve yakın ilgi gördü...
Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman 19 Mart'ta başlayan ABD ziyaretinde Suudi Arabistan'ın ABD'deki imajını düzetmeye yönelik çok geniş kapsamlı bir ziyaretinde Silikon Vadisi'ne de çıkarma yaptı. MbS, Kaliforniya eyaletinde birkaç güne yayılan temaslarında Apple CEO'su Tim Cook, Google'ın kurucusu ve kardeş şirket Alphabet'in başkanı Sergey Brin, Google CEO'su Sundar Pichai ve Google'ın diğer önemli yetkilileri, Magic Leap CEO'su Rony Abovitz, Virgin'in kurucusu Richard Branson ile biraraya geldi. MbS'nin Google'daki temasları Suudi Büyükelçiliği tarafından Twitter'dan duyuruldu.
GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜNÜ DENEDİ?.. Magic Leap CEO'su Rony Abovitz ile bir araya gelen MbS, Magic Leap'in artırılmış gerçeklik gözlüklerini deneyen nadir kişilerden biri oldu.
TİM COOK EL PENÇE DİVAN... Suudi Arabistan'ın ABD Büyükelçiliği, MbS'nin Apple'daki temaslarını da tweet atarak duyurdu... Veliaht Prens'in, Apple yöneticileriyle şirketin uygulamaları ve eğitimindeki Arapça içeriğin genişletilmesi, Suudi Arap gençliğinin şirketin merkezlerinde eğitim alması, teknoloji, eğitim, araştırma ve staj potansiyeli olan alanları görüştüğü belirtildi.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER