Suudi Arabistan'ın İsrail kararı şaşırttı

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, Suudi Arabistan'ın, geçen ay İsrail Satranç Federasyonu'ndan 7 oyuncunun yıl sonunda Riyad'da yapılacak şampiyonluk maçlarına katılmak için yaptığı vize başvurusunu kabul etmediği belirtildi.

Satranç Federasyonu, 29 Kasım'da 7 oyuncunun Suudi Arabistan'a vize başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

BUZLARIN ERİDİĞİ SÖYLENİYORDU: İsrail basınında başvurunun kabul edilmesinin, Suudi Arabistan ile İsrail arasında uzun yıllar süren düşmanlığın ardından buzların erimesinin ilk işaretleri olacağı aktarılmıştı.

RESMİ İLİŞKİSİ BULUNMUYOR: Suudi Arabistan'ın İsrail ile hiçbir resmi ilişkisi bulunmuyor. Buna karşın son zamanlarda İsrail medyasında Suudi Arabistan ile gizli ilişkilerin bulunduğu ve ilişkilerin iyileştirildiği yönünde iddialar yer almıştı.