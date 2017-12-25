Suudi Arabistan'ın İsrail kararı şaşırttı

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, Suudi Arabistan'ın, geçen ay İsrail Satranç Federasyonu'ndan 7 oyuncunun yıl sonunda Riyad'da yapılacak şampiyonluk maçlarına katılmak için yaptığı vize başvurusunu kabul etmediği belirtildi.
Satranç Federasyonu, 29 Kasım'da 7 oyuncunun Suudi Arabistan'a vize başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.
BUZLARIN ERİDİĞİ SÖYLENİYORDU: İsrail basınında başvurunun kabul edilmesinin, Suudi Arabistan ile İsrail arasında uzun yıllar süren düşmanlığın ardından buzların erimesinin ilk işaretleri olacağı aktarılmıştı.
RESMİ İLİŞKİSİ BULUNMUYOR: Suudi Arabistan'ın İsrail ile hiçbir resmi ilişkisi bulunmuyor. Buna karşın son zamanlarda İsrail medyasında Suudi Arabistan ile gizli ilişkilerin bulunduğu ve ilişkilerin iyileştirildiği yönünde iddialar yer almıştı.
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