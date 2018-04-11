Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da patlama

Uluslararası haber ajansı Reuters, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da üç şiddetli patlama duyulduğunu bildirdi.
Ajans, haberini görgü tanıklarına dayandırıyor. Patlamaların ardından gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi.
FÜZELERE MÜDAHALE EDİLDİ
Al Arabiya Suudi hava savunma sistemlerinin başkent Riyad'a atılan füzelere müdahale ettiğini duyurdu.
YEMEN'DEN GELEN İHA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ
Suudi Arabistan'ın resmi televizyonu El Arabiya, ordu birliklerinin bugün Yemen'den gelen bir insansız hava aracını sınır bölgesinde düşürdüğünü duyurmuştu.
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