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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da patlama

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da patlama

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da üç güçlü patlama meydana geldi. Suudi hava savunma sistemleri Riyad'a atılan füzelere müdahale bulundu.

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Eklenme Tarihi: 11-04-2018 18:15 - Güncelleme: 11-04-2018 18:15

Uluslararası haber ajansı Reuters, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da üç şiddetli patlama duyulduğunu bildirdi.

 Ajans, haberini görgü tanıklarına dayandırıyor. Patlamaların ardından gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi.

FÜZELERE MÜDAHALE EDİLDİ

Al Arabiya Suudi hava savunma sistemlerinin başkent Riyad'a atılan füzelere müdahale ettiğini duyurdu.

YEMEN'DEN GELEN İHA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Suudi Arabistan'ın resmi televizyonu El Arabiya, ordu birliklerinin bugün Yemen'den gelen bir insansız hava aracını sınır bölgesinde düşürdüğünü duyurmuştu.

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