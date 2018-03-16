  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Suudi Arabistan'dan flaş hamle! Askıya aldı

Suudi Arabistan'dan flaş hamle! Askıya aldı

Suudi Arabistan'ın Almanya ile bir süre önce yaşanan diplomatik gerilim nedeniyle, Alman şirketlerle yapılan anlaşmaları askıya aldığı belirtildi. Almanya'nın eski Dışişleri Bakanı Gabriel'in Lübnan'ı "Suudi Arabistan'ın piyonu" olarak nitelemesi, gerilime yol açmıştı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 16-03-2018 16:30 - Güncelleme: 16-03-2018 16:30

Suudi Arabistan'ın Almanya ile bir süre önce yaşanan diplomatik gerilim nedeniyle, ülkede Alman şirketlerle yapılan bazı anlaşmaları engellediği belirtildi.

Bloomberg News'in konuyla bağlantılı kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Suudi Arabistan ile en büyük Avrupalı ticaret ortağı arasındaki diplomatik gerilim, iki ülke arasındaki anlaşmalara da yansıdı.

Almanya'nın eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, kasım ayında Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin istifa etme kararıyla ilgili açıklamasında, Lübnan'ı "Suudi Arabistan'ın piyonu" olarak nitelemişti. Bu açıklamaya sert tepki gösteren Riyad yönetimi, Berlin Büyükelçisini istişare için ülkeye çağırmıştı.

"GEREKLİ OLMAYAN ANLAŞMALARI YENİLEMEYİN" TALİMATI: Bloomberg News'e konuşan kaynaklar, Suudi yönetiminin hükümet kurumlarına Alman firmalarla "gerekli olmayan" bazı anlaşmaları yenilememe talimatı verdiğini söyledi. İki ülke arasındaki kritik iş görüşmeleri ve anlaşmaların is normal seyrinde devam ettiği belirtildi.

Askıya alınması planlanan anlaşmalar arasında, Deutsche Bank'ın ülkedeki bazı yatırımlarının da yer aldığı söyleniyor. Ayrıca Saudi Aramco'nun halka arzında bazı Alman şirketlerinin katılımının da engellenebileceği ifade ediliyor.

İDDİALI BİR ÇIKIŞ YAŞAMAYA BAŞLADI

Öte yandan Almanya ve Suudi Arabistan arasında bir süredir devam eden gerilimin, Almanya'da yeni hükümet kurulmasıyla azalabileceği belirtiliyor. Suudi Arabistan, Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın iktidardaki etkisini artırmasıyla daha iddialı bir dış politika izlemeye başladı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Suudi Arabistan'dan flaş hamle! Askıya aldı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro