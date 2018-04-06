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Suudi Arabistan'dan dünyayı şoke edecek Katar kararı!

Suudi Arabistan'dan dünyayı şoke edecek Katar kararı!

Suudi Rabistan'dan şok karar. Suudi medyası, sınır boyunca yeni bir kanal kazılarak Katar'ın ana karadan tamamen ayrılacağını duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 06-04-2018 09:16 - Güncelleme: 06-04-2018 09:16

Amerika'nın verdiği talimatlar doğrultusunda politikaların belirlendiği Suudi Arabistan'da; Katar ve Türkiye düşmanlığı açıktan yürütülmeye başlandı.

Kraliyet tarafıdan verilen talimatlar doğrultusunda Türk dizilerinin bile yasaklandığı ülkede, Katar'a yönelik baskılar da devam ediyor.

Suudi yetkililerin Katar'a için yaptığı son plan ise çılgınca.Suudi medyasında çıkan habere göre; Katar'ın ana karadan ayrılması için yeni bir proje hazırlandı.

PROJENİN DETAYLARI

1 yıl içerisinde uygulamaya sokulması beklenen projenin detayları da belli oldu. Kanal; 60 kilometre uzunluğunda, 200 metre genişliğinde ve 20 metre derinliğinde olacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • misafir 06 Nisan 2018 09:24 arabın parası çok olursa..

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