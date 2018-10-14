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Suudi Arabistan'dan Donald Trump'a Cemal Kaşıkçı yanıtı!

Suudi Arabistan'dan Donald Trump'a Cemal Kaşıkçı yanıtı!

Suudi Arabistan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cemal Kaşıkçı’nın olayına ilişkin yaptırım tehdidine, "Atılacak herhangi bir adıma daha büyük şekilde karşılık verilecek" şeklinde yanıt verdi.

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Eklenme Tarihi: 14-10-2018 15:17 - Güncelleme: 14-10-2018 15:17

Suudi Arabistan’dan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna girmesinin ardından ortadan kaybolmasına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump’ın tehdidine yanıt geldi.

Suudi Arabistan devlet haber ajansı SPA, Riyad'ın tehditleri kabul etmeyeceğini belirterek, atılacak herhangi bir olumsuz adıma karşılık verileceğini de söyledi. Yayınlanan haberde, Arap ve İslam dünyasındaki lideri Suudi Arabistan’ın tarih boyunca bölge ve dünya güvenliği konusunda önemli bir rol oynadığı, aşırıcılık ve terörizmle mücadele çabalarına liderlik ettiği ifade edildi.

Suudi Arabistan'ın ekonomik yaptırımları ve siyasi baskıyı kabul edilemeyeceği belirtilen haberde, herhangi bir eylemde Suudi Arabistan’ın daha büyük bir karşılık vereceği belirtildi.

Trump, Kaşıkçı'nın kaybolmasının arkasında Suudilerin olması halinde çok ağır cezalar uygulayacaklarını söylemişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 14 Ekim 2018 16:05 Ulkemde bunlara kutsal zengin diye tapan yuzbinlerce saftirik var ve bunlar inanin suudlardan daha tehlikeli

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