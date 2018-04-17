Suudi Arabistan'dan bir garip Suriye çıkışı

Riyad'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i ağırlayan ve ortak basın toplantısı düzenleyen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr ''Terörle Mücadele Koalisyonu'ndan Suriye'ye asker göndermeyi konuşuyoruz'' dedi.
Suudi Arabistan'ın Suriye'ye asker göndermesi, İran'la süren gerginliğin sıcak çatışmaya dönüşme ihtimalini artırması bakımından bölgedeki riskleri artırıyor.
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