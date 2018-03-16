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Suudi Arabistan'dan 2 milyar dolarlık hamle!

Suudi Arabistan'dan 2 milyar dolarlık hamle!

Suudi Arabistan, Yemen ekonomisini desteklemek üzere bu ülkenin Merkez Bankasına 2 milyar dolarlık mevduat hesabı açma kararı aldı. Bu adımla birlikte Suudi Arabistan'ın Yemen Merkez Bankasına yatırdığı toplam meblağ 3 milyar dolara ulaştı.

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Eklenme Tarihi: 16-03-2018 11:57 - Güncelleme: 16-03-2018 11:57

Suudi Arabistan'ın, Yemen Merkez Bankasına 2 milyar dolarlık mevduat hesabı açacağı belirtildi. Ekonomisini desteklemek amacıyla Yemen Merkez Bankasına yatırılacak 2 milyar dolarlık meblağın teslimatı anlaşması, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed bin Abdullah el-Cedan ile Yemen Merkez Bankası Başkanı Muhammed bin Mansur Zemam tarafından imzalandı.

Bakan Cedan, bu anlaşmayla Yemen Merkez Bankasına yatırdıkları toplam meblağın 3 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Cedan, merkez bankasına yatırılan 2 milyar doların, Yemen'deki ekonomik ve mali duruma katkısı olacağını dolayısıyla vatandaşın günlük hayatına da olumlu yönde etki edeceğini kaydetti. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, geçen ocak ayında Yemen para birimini desteklemek için merkez bankasına 2 milyar dolar yatırma talimatı vermişti.

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