Suudi Arabistan'da yolsuzluk tahliyeleri

SUUDİ ARABİSTAN'da geçtiğimiz aylarda yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınan bazı isimler serbest bırakıldı. Gözaltı süreleri tutukluluğa dönen ve tahliye edilen isimlerin kimlikleri henüz açıklanmadı.

Suudi Arabistan'da gözaltına alınan 200 üst düzey yetkiliden 23'ü serbest bırakıldı.Suudi kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Suudi yolsuzlukla mücadele operasyonu kapsamında gözaltına alınan 200 yetkiliden 23'ü serbest bırakıldı. Serbest bırakılan yetkililerin kimlikleri henüz açıklanmadı.