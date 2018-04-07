Suudi Arabistan'da tepki çeken iskambil turnuvası

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Amerika ziyaretinde Orta Doğu'yu yeni bir Avrupa yapacakları söylemişti. Suudiler, Riyad'da iskambil şampiyonası düzenledi.

Bir konferans merkezinde düzenlenen şampiyonada, 4 bin 112 kişi büyük ödül için yarıştı.

Dereceye giren sporculardan; birinciye 500 bin, ikinciye 250 bin, üçüncüye 150 bin, dördüncüye ise 100 bin Suudi Riyali verildi.

Kutsal topraklarda düzenlenen iskambil turnuvası tepkileri de beraberinde getirdi.

Ülkede turnuvaya sosyal medya üzerinden tepki gösterilirken, Müslüman dünyasından da Suudilere tepkiler yükseldi.