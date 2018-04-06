Suudi Arabistan’da kadınlar: Erkekler tarafından köleleştiriliyoruz

Suudi Arabistan’da kadın yaşamını anlatan Suudi öğrenci ve öğretim üyesi Fatima el İsa, kadınların ülkede erkekler tarafından köleleştirildiğini, yasaların da bunu koruduğunu söyledi.

Suudi Arabistan’da kadınlar: Erkekler tarafından köleleştiriliyoruz

Suudi Arabistan’da kadın yaşamını anlatan Suudi öğrenci ve öğretim üyesi Fatima el İsa, kadınların ülkede erkekler tarafından köleleştirildiğini, yasaların da bunu koruduğunu söyledi. Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman, kadınların abaya giyme, peçe takıp takmama yönünde kararları kendilerinin alabileceğini söyledi.

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Suudi Arabistan’da kadınlar: Erkekler tarafından köleleştiriliyoruz

Daha önce Suudi kadınlara bisiklete binme ve otomobil kullanma izni de verildi. Ancak hâlâ erkekler olmadan seyahat edemiyorlar. Kadınlar hâlâ nikah defterine imza atma, kendi istekleri doğrultusunda boşanma veya boşanma sonrasında çocuklarını alamıyor. Kadınlar cezalarının dolmasının ardından kocaları veya ailelerinin erkek üyelerinin izni olmadan hapisten dahi çıkamıyor.

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Suudi Arabistan’da kadınlar: Erkekler tarafından köleleştiriliyoruz

'BU GİYSİ NEREDEYSE KUTSAL GÖRÜNÜYOR' Mekke’de Arap Dili bölümünde yüksek lisans yapan ve öğretim üyesi Fatima el İsa, kendisini feminist olarak tanımlıyor ve kadın haklarına yönelik yazılar yazdığı bir blogu var. Ancak ülkesinde çarşaf giymek zorunda. Sputnik’e konuşan El İsa, “Muhafazakar İslamcı bir ailede büyüdüm. Kimse abaya hakkında ne düşündüğümü umursamıyor. Bu giysi neredeyse kutsal görünüyor” dedi.

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Suudi Arabistan’da kadınlar: Erkekler tarafından köleleştiriliyoruz

Devletin ailesinin isteklerine karşı gelenleri korumadığını belirten El İsa şöyle devam etti: “Şimdilik her şey laftan ibaret. Aileler ve kocalar kadınları belirli biçimlerde giyinmeye zorluyor. Geçenlerde abaya giymeden sokağa çıktı diye bir kadını tutukladılar. Arkadaşlarımın çoğu modern giysiler giymek istiyor ancak bunun sözünü etmeye bile korkuyorlar. Her kadının bir muhafızı var, abisi, babası, kocası veya oğlu… Bunlar kadınlar için kararlar alıyor. Onların onayı olmadan okuyamıyor, çalışamıyor, ev tutamıyorsunuz. Bir banka hesabı açmanız veya ev tutmanız dahi sorun olabilir. Bu gerçek bir kabus. Erkekler kadınları köleleştiriyor ve bu yasa ile korunuyor.”

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