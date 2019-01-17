Suudi Arabistan'da kadınlar bir yıl sonra stada alındılar

Suudi Arabistan'ın Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanan maçta Juventus, Milan'ı 1-0 yenerek kupanın sahibi oldu. Suudi Arabistan'da kadın taraftarlar 1 yıl sonra bir statta maç seyretme ayrıcalığını yaşadılar.

Suudi Arabistan'da kadınlar bir yıl sonra stada alındılar

Suudi Arabistan'ın Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. 61'inci dakikada sahneye çıkan Cristiano Ronaldo attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Kırmızı-siyahlı ekipte 73'üncü dakika kırmızı kart gören Kessie takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Juventus, Milan'ı 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

113
Suudi Arabistan'da kadınlar bir yıl sonra stada alındılar

JUVENTUS REKOR KIRDI: Torino temsilcisi bu kupayı 8. kez müzesine götürerek rekor kırdı. Öte yandan Milan'da forma giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

213
Suudi Arabistan'da kadınlar bir yıl sonra stada alındılar

TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU: Maçın oynanma yeri ise epey tartışılmıştı. Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki Kral Abdullah Stadı'nda yapılan mücadele öncesinde insan hakları dernekleri ve İtalyan politikacılar tarafından ciddi tepki vardı. Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasında dünyanın tepkisini çeken Suudi Arabistan'a maç verilmesi İtalyan politikacıların epey tepkisini çekti.

313
Suudi Arabistan'da kadınlar bir yıl sonra stada alındılar

2O MİLYON EURO GELİR ELDE EDİLDİ: Suudi Arabistan ile yapılan bu organizasyon anlaşması gereğince İtalyan Futbol Federasyonu 20 milyon Euro gelir elde etti. Organizasyonun parçası olan Milan ve Juventus da 3,5 milyon Euro kasasına koydu.

413
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro