Suudi Arabistan'da kadınlar bir yıl sonra stada alındılar

Suudi Arabistan'ın Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. 61'inci dakikada sahneye çıkan Cristiano Ronaldo attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Kırmızı-siyahlı ekipte 73'üncü dakika kırmızı kart gören Kessie takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Juventus, Milan'ı 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

JUVENTUS REKOR KIRDI: Torino temsilcisi bu kupayı 8. kez müzesine götürerek rekor kırdı. Öte yandan Milan'da forma giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU: Maçın oynanma yeri ise epey tartışılmıştı. Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki Kral Abdullah Stadı'nda yapılan mücadele öncesinde insan hakları dernekleri ve İtalyan politikacılar tarafından ciddi tepki vardı. Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasında dünyanın tepkisini çeken Suudi Arabistan'a maç verilmesi İtalyan politikacıların epey tepkisini çekti.

2O MİLYON EURO GELİR ELDE EDİLDİ: Suudi Arabistan ile yapılan bu organizasyon anlaşması gereğince İtalyan Futbol Federasyonu 20 milyon Euro gelir elde etti. Organizasyonun parçası olan Milan ve Juventus da 3,5 milyon Euro kasasına koydu.