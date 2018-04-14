Suudi Arabistan'da ilk Moda Haftası başladı

Suudi Arabistan'daki yaşam tarzına ilişkin dönüşüme yeni bir açılım daha eklendi. Riyad'da ilk kez Arap Moda Haftası düzenleniyor.

Suudi Arabistan'daki yaşam tarzına ilişkin dönüşüme yeni bir açılım daha eklendi. Riyad'da ilk kez Arap Moda Haftası düzenleniyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ilk Arap Moda Haftası Salı akşamı düzenlenen bir etkinlikle başladı. Kameraların alınmadığı etkinliğe sadece kadınlar katıldı.

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Dört gün sürecek Moda Haftası'na Jean Paul Gaultier ve Roberto Cavalli gibi dünyaca ünlü tasarımcıların katıldığı bildirildi. Geçen Kasım ayında yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan prenslerin tutulduğu Ritz-Carlton Hotel'de düzenlenen Moda Haftası'na Suudi Prenses Noura bin Faysal el-Suud ev sahipliği yapıyor.



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Prenses Noura, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada modanın Suudi Arabistan'da ilgi gördüğünü belirterek moda endüstrisini yeni bir seviyeye taşımaya çalıştıklarını söyledi. Arap Moda Haftası daha önce Dubai'de düzenleniyordu. Arap Moda Haftası'nın ikincisinin Ekim ayında yapılması planlanıyor. Dubai'de de Mayıs ayında başka bir Arap Moda Haftası'nın düzenleneceği belirtiliyor Twitter

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