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Suudi Arabistan’da darbe korkusu talimat verildi

Suudi Arabistan’da darbe korkusu talimat verildi

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Kraliyet Sarayı civarında uçan drone'nin güvenlik kuvvetlerince vurularak düşürülmesinin ardından İçişleri Bakanlığı, düzenleme yapılıncaya kadar drone uçuşlarının izne bağlanması talimatını verdi.

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Eklenme Tarihi: 22-04-2018 12:53 - Güncelleme: 22-04-2018 12:53

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ın Huzame bölgesindeki Kraliyet Sarayı civarında dün muhtemel siyasi darbe korkusu salan silah sesleri ile sarayın üstünde uçan drone'nin düşürülmesinin ardından ülkede drone uçuşları konusunda acil tedbir alındı.

Drone ile çekilen görüntüler de internette yayımlanırken, drone'nin düşürülmesi sırasında kralın sarayda olmadığı açıklandı.

POLİSTEN İZİN ŞARTI: Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, droneler ile ilgili düzenlemenin son aşamada olduğunu, düzenleme yapılıncaya kadar droneler'in polisten izin alarak izin verilen alanlarda uçurulması gerektiğini açıkladı.

DARBE KORKUSU

Suudi Arabistan’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın yönetimi altında radikal değişiklikler yapılmış, çok sayıda prens ve iş adamı gözaltına alınmıştı. 32 yaşındaki Veliaht Prens Muhammed bin Selman, bir saray darbesiyle kuzenini veliahtlıktan indirmiş ve rüşvet iddialarıyla prensleri gözaltına aldırmış, din adamlarını da hapse attırmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 22 Nisan 2018 13:14 yil olmus 2018 kafalarinda turban sirtinda entari fistan adamlar sinemaya bile bu yil izin verdiler, iyiki arab degilim Allaha sukur

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