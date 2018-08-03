Suudi Arabistan'da çöle kar yağdı

Misafir 03 Ağustos 2018 22:52 Yağışların artmasının Hawaideki wolkan patlamasının direk bağlantısı var yer altından milyarlarca metre küp lav yer yüzüne çıkıyor Hawainin altı bomboş ada bir anda çöküntü depremine maruz kalablir Kaliforniya meksika tarafı veya simetrisi filipinler endenozya Japonya Güney kora TSUNAMİ olabilir.Volaknik hareketlerin artması çekirdek ısısı arttı.