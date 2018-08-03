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Suudi Arabistan'da çöle kar yağdı

Suudi Arabistan'da çöle kar yağdı

Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt kentinde yağan kar sevince neden oldu. Çöl ikliminin hüküm sürdüğü bölgede yağan kar şaşkınlığa neden olurken, kar yağışı sosyal medyada gündem oldu.

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Eklenme Tarihi: 03-08-2018 22:21 - Güncelleme: 03-08-2018 22:21

Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt kentine kar yağdı, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Suudi Arabistan’ın Asir Bölgesi'nde bulunan Hamis Muşayt kentinde bugün başlayan sağanak yağış daha sonrasında kara dönüştü. Çöl ikliminin hakim olduğu ülkede yağan kar, şaşkınlığa yol açtı.

Vatandaşlar ise karla kaplanmış sokakların görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 03 Ağustos 2018 22:52 Yağışların artmasının Hawaideki wolkan patlamasının direk bağlantısı var yer altından milyarlarca metre küp lav yer yüzüne çıkıyor Hawainin altı bomboş ada bir anda çöküntü depremine maruz kalablir Kaliforniya meksika tarafı veya simetrisi filipinler endenozya Japonya Güney kora TSUNAMİ olabilir.Volaknik hareketlerin artması çekirdek ısısı arttı.

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