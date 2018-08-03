Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt kentine kar yağdı, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Suudi Arabistan’ın Asir Bölgesi'nde bulunan Hamis Muşayt kentinde bugün başlayan sağanak yağış daha sonrasında kara dönüştü. Çöl ikliminin hakim olduğu ülkede yağan kar, şaşkınlığa yol açtı.
Vatandaşlar ise karla kaplanmış sokakların görüntülerini sosyal medyada paylaştı.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Suudi Arabistan'da çöle kar yağdı haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER