Suudi Arabistan'da 35 yıl sonra gösterilecek film belli oldu

70'lerin sonlarındaki İslamcı diriliş hareketleri ve 1979’da Mekke’deki Büyük Camii’nin ele geçirilmesi olayları sonrasında, Suudi Arabistan hükümeti ülkedeki tüm sinema salonlarını kapattı. O dönemde başlayan sinema yasağı yaklaşık 35 yıldır devam ediyor. Daha önce birçok kez ülkedeki sinema yasağının kaldırılacağıyla ilgili haberler yayınlanmıştı, ancak ilk filmin ne olacağıyla ilgili bir bilgi yoktu.