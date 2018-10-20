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Suudi Arabistan'a üç ülkeden destek

Suudi Arabistan'a üç ülkeden destek

Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul eden Suudi Arabistan'ın açıklamasına, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn destek verdi.

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Eklenme Tarihi: 20-10-2018 15:55 - Güncelleme: 20-10-2018 15:55

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul konsolosluğunda çıkan arbedede öldürüldüğünü kabul eden Suudi Arabistan'a destek açıklamaları Orta Doğu'daki müttefiklerinden geldi.
 
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Suudi Arabistan'ın resmi açıklamasının arkasında durduğunu, Kral Selman'ın direktif ve kararlarına saygı duyduklarını ifade etti. 

"CESUR VE KARARLI BİR ŞEKİLDE ADIMLAR ATTI"
BAE'nin hemen ardından Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan resmi açıklamada Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından cesur ve kararlı bir şekilde adımlar attığı savunuldu, Kahire yönetimi Riyad'ın yanında olduğunu belirtti.

MISIR'DAN ARABİSTAN'A TAM DESTEK
"Bu adım, Suudi Arabistan Krallığı'nın gerçeğine ulaşma konusundaki kararlılığını ve bağlılığını ve ilgili kişilere gerekli yasal işlemleri yapmasını göstermektedir. Ayrıca Suudi Arabistan Krallığı'nın soruşturma sürecini şeffaf bir şekilde ve tüm gerçeği ortaya çıkaran yasa çerçevesinde takip etme taahhüdünü doğrulamaktadır." denildi.

Bahreyn'in Suudi Arabistan'ın aldığı kararı övmesini, Suudi devlet televizyonu El Arabia dünyaya duyurdu. Resmi açıklamaya dayanan haberde, Suudi Arabistan'ın adaleti sağlayacağı vurgulandı.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtilmişti.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 20 Ekim 2018 16:48 Arap devletleri pislikleri ni kahramanlikla süslemeleri ilginç hain her zaman haindir. Tarih boyunca hainlikle süslenmiş Arap devletleri adamı konsoloslukta savunmasız planlı öldür ve kahraman ol pislikler pisliginizde boğularak gebereceksiniz. Bu yüzden bu anlayışla terör kan pislik hep Arap ülkelerinde

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