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Suudi Arabistan'a balistik füzeli saldırı!

Suudi Arabistan'a balistik füzeli saldırı!

Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan'ın sınır kenti Cazan'a attığı balistik füzenin, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 16-01-2018 23:33 - Güncelleme: 17-01-2018 00:33

Suudi Arabistan resmi haber kanalı Al Ekhbariya'ya göre, Yemen'deki Husilerce Suudi Arabistan'ın Yemen ile sınır kenti Cazan iline balistik füze atıldı. Balistik füzenin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, hedefinde olan yerleşim bölgelerinde herhangi bir kaybın yaşanmadığı ifade edildi.

Husiler daha önce de Suudi Arabistan'ın bazı bölgelerine balistik füze ile saldırı düzenlemiş, bunlar havada imha edilmişti.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilerle savaşta meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 17 Ocak 2018 00:25 Vay be ikidir havada yakalıyorlar demek ki hava savunmaları hakikaten sağlammış Rusya hmeymim de bi dranolerle baş edemedi Bir YALANLAR VAR BİR DE GERÇEKLER

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