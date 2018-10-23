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Suudi Arabistan Kralı Selman'dan flaş Kaşıkçı açıklaması

Suudi Arabistan Kralı Selman'dan flaş Kaşıkçı açıklaması

Suudi Arabistan Kralı Selman, konsoloslukta yaşanan arbede esnasında öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili yaptığı açıklamada ''Sorumlular ve ihmali olanlar cezalandırılacak.'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 23-10-2018 15:03 - Güncelleme: 23-10-2018 15:03

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından, Kral Selman'ın başkanlığında toplanan Suudi kabinesi de açıklamada bulundu.

"SUUDİ ARABİSTAN MAKAMLARI HESAP SORACAK"
Suudi kabinesinin açıklamasında "Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde sorumluluğu olanlara ve görevlerinde başarısız olanlara, her kim olurlarsa olsunlar, Suudi Arabistan makamları hesap soracak" denildi.

2 Ocak'ta girdiği konsolosluktan bir daha sağ çıkamayan Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü ancak iki hafta sonra kabul etmeye yanaşmış olan Suudi yönetimi, muhalif gazetecinin öldürülmesinin, 'emirlerin dışına çıkan yetkililerin başıbozuk operasyonu' olduğunu savunuyor.

Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kabul eden yönetim olaya ilişkin "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" açıklamasına yer vermişti.

18 GÖZALTI VARDI
İlk açıklama sonrası Riyad yönetiminden aralarında veliaht Prens Selman'a yakın isimlerin de bulunduğu 18 ismin görevden alınarak gözaltına alındığı duyurulmuştu.

Kral Selman'ın görevden aldırdığı isimler arasında ikisi öne çıkıyor

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 23 Ekim 2018 15:46 bunlar prens selmanın haberi yokmu sizden habersizmi oluyor kral efendi bunlar bae ortaklaşa yapıyorsunuz iki kanka iki türkiye düşmanı

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