Suudi Arabistan Kralı Selman'dan flaş Kaşıkçı açıklaması

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından, Kral Selman'ın başkanlığında toplanan Suudi kabinesi de açıklamada bulundu.

"SUUDİ ARABİSTAN MAKAMLARI HESAP SORACAK"

Suudi kabinesinin açıklamasında "Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde sorumluluğu olanlara ve görevlerinde başarısız olanlara, her kim olurlarsa olsunlar, Suudi Arabistan makamları hesap soracak" denildi.

2 Ocak'ta girdiği konsolosluktan bir daha sağ çıkamayan Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü ancak iki hafta sonra kabul etmeye yanaşmış olan Suudi yönetimi, muhalif gazetecinin öldürülmesinin, 'emirlerin dışına çıkan yetkililerin başıbozuk operasyonu' olduğunu savunuyor.

Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kabul eden yönetim olaya ilişkin "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" açıklamasına yer vermişti.

18 GÖZALTI VARDI

İlk açıklama sonrası Riyad yönetiminden aralarında veliaht Prens Selman'a yakın isimlerin de bulunduğu 18 ismin görevden alınarak gözaltına alındığı duyurulmuştu.

Kral Selman'ın görevden aldırdığı isimler arasında ikisi öne çıkıyor

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