Suudi Arabistan İran'a meydan okudu! En kısa sürede...

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, CBS televiyzonuna bir röportaj verdi.

Tamamı hafta sonu yayınlanacak olan röportajın yayınlanan kısmında Veliaht Prens, İran'ın geliştirmesi durumunda Suudi Arabistan'ın da nükleer bomba geliştireceğini söyledi.

Muhammed bin Selman,"Suudi Arabistan herhangi bir nükleer bombaya sahip olmak istemiyor. Ancak hiç şüphesiz, İran nükleer silah geliştirirse biz de en hızlı şekilde geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Ortadoğu'da çekişme içinde olan iki ülke, sıcak çatışmanın olduğu Yemen gibi ülkelerde rakip grupları destekleyerek birbirleriyle dolaylı savaş halinde.