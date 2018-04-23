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Suudi Arabistan düğün vurdu! Çok sayıda ölü var

Suudi Arabistan düğün vurdu! Çok sayıda ölü var

Suudi Arabistan'ın Yemen'in kuzeyinde hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı bir düğünü vurdu. Olayda en az 20 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 23-04-2018 12:18 - Güncelleme: 23-04-2018 12:18

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin Yemen'in Hacce ilinde düzenlediği hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Saldırının gece saatlerinde bir düğün sırasında gerçekleştiği, yaralıların hastaneye kaldırıldıkları ifade edildi. Gelinin de hayatını kaybedenler arasında olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz Cuma günü yine Arap koalisyonunun düzenlediği saldırıda yaklaşık 18 kişi hayatını kaybetmişti. Birleşmiş Milletler verilerine göre Suudi askeri operasyonuyla birlikte 10 binin üzerinde sivil yaşamını yitirdi.

Suudi güçleri, daha önce de Husi kontrolündeki bölgelerde düğün ve cenazeleri hedef almıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ali 23 Nisan 2018 12:24 israil ajanı suud kahrol

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