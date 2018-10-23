Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı söz verdi!

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel el Jubeir, Endonezya'da basın toplantısında yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye bir ekip gönderdiğini ve gazetecinin ölümünden sorumlu olan herkesin tutuklanacağını söyledi.

BİR DAHA OLMAYACAK

Bakan Adel el Jubeir "Bir daha asla Cemal Kaşıkçı olayı türünden bir olay olmayacak" açıklaması yaptı.

SOMUT ADIMLAR ATILACAK

Kaşıkçı'nın öldürülmesi gibi durumların bir daha yaşanmamaıs için çeşitli mekanizmaların devreye alınacağı sözünü de veren Jubeir, bu yönde somut adımların atılacağını da ekledi.

Suudi Arabistan, Kaşıkçı’nın 2 Ekim günü, İstanbuldaki Suudi Arabistan Konsolosluğunu ziyaretinde çıkan arbadede öldürüldüğünü kabul etti.