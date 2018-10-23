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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı söz verdi!

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı söz verdi!

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel el Jubeir, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, İstanbul'daki konsolosluk binasında öldürülmesi konusunda "kapsamlı soruşturma yapılması ve olayın aydınlatılması" için söz verdiklerini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 23-10-2018 09:57 - Güncelleme: 23-10-2018 09:57

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel el Jubeir, Endonezya'da basın toplantısında yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye bir ekip gönderdiğini ve gazetecinin ölümünden sorumlu olan herkesin tutuklanacağını söyledi.

BİR DAHA OLMAYACAK
Bakan Adel el Jubeir "Bir daha asla Cemal Kaşıkçı olayı türünden bir olay olmayacak" açıklaması yaptı.

SOMUT ADIMLAR ATILACAK
Kaşıkçı'nın öldürülmesi gibi durumların bir daha yaşanmamaıs için çeşitli mekanizmaların devreye alınacağı sözünü de veren Jubeir, bu yönde somut adımların atılacağını da ekledi.

Suudi Arabistan, Kaşıkçı’nın 2 Ekim günü, İstanbuldaki Suudi Arabistan Konsolosluğunu ziyaretinde çıkan arbadede öldürüldüğünü kabul etti.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 23 Ekim 2018 10:49 Öyle kıvırma yok.Önce 15 kişi suudi Arabistan dışında yargılanıp kimden emir aldıklarını itiraf ettikten sonra da size verilip cidde meydanında kasaplar tarafından tüm dünya tv'lerine canlı yayında izlettirilerek 15 parçaya ayrılması gerekir.Mademki kısasa kısas var sizin memlekette (!) hadi görelim

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