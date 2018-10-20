Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kabul etti

SUUDİ Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etti. Açıklamada, cinayetle ilgili olarak 18 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk içinde yaşanan arbede neticesinde öldüğünü duyurdu.

AA'nın aktardığı bilgiye göre, Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk içinde yaşanan arbede neticesinde öldüğünü duyurdu.

CİNAYETLE İLGİLİ 18 TUTUKLAMA Öte yandan, Veliaht Prens'e yakın 18 ismin görevden alınarak gözaltına alındığı duyuruldu. Açıklamada gözaltına alınan isimlerin tutuklandığı belirtilirken Kral Selman'ın, Prens Selman'a istihbaratın yeniden yapılandırılması yönünde talimat verdiği kaydedildi.

Bu arada Suudi Arabistan'da yayımlanan kraliyet kararnamesiyle, Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri görevden alındı.

Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünde parmağı olan herkesten hesap sorulacağını ve adalete teslim edileceği belirtildi.