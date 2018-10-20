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Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kabul etti

Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kabul etti

Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğünü kabul etti. Suudiler, Kaşıkçı'nın konsolosluk içinde yaşanan arbede sırasında öldürüldüğünü açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 20-10-2018 01:20 - Güncelleme: 20-10-2018 01:20

SUUDİ Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etti. Açıklamada, cinayetle ilgili olarak 18 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk içinde yaşanan arbede neticesinde öldüğünü duyurdu.

AA'nın aktardığı bilgiye göre, Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk içinde yaşanan arbede neticesinde öldüğünü duyurdu.

CİNAYETLE İLGİLİ 18 TUTUKLAMA

Öte yandan, Veliaht Prens'e yakın 18 ismin görevden alınarak gözaltına alındığı duyuruldu. Açıklamada gözaltına alınan isimlerin tutuklandığı belirtilirken Kral Selman'ın, Prens Selman'a istihbaratın yeniden yapılandırılması yönünde talimat verdiği kaydedildi.

Bu arada Suudi Arabistan'da yayımlanan kraliyet kararnamesiyle, Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri görevden alındı.

Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünde parmağı olan herkesten hesap sorulacağını ve adalete teslim edileceği belirtildi.

KAŞIKÇI OLAYI

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • OFLU BABA 20 Ekim 2018 02:05 CENAZESI NEREDE TURKIYEDEMI SUDI ARABISTADAMI YOKSA ASLANLARA YEM OLARAKMI ATILDI SAHTEKAR BIN SELMAN HALA KIRALMI

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