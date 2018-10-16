Suudi Arabistan Başkonsolosu Türkiye'yi terk etti!

Son günlerde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın şüpheli bir şekilde kaybolmasıyla gündeme Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'yla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi Türkiye'den ayrıldı. Uteybi’nin saat 17.00’da Atatürk Havalimanı’ndan kalkan Suudi Arabistan Havayolları’na ait uçakla Riyad’a gittiği öğrenildi. Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri Uteybi’nin konutuna arama yapmak için girdi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında resmi konutu aranacak olan Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi’nin ülkesine gittiği öğrenildi.

DOKUNULMAZLIK HAKKINI KULLANDI

Kaşıkçı olayında henüz cinayet delilinin ortaya çıkmamasını fırsat bilen Başkonsolos'un 'diplomatik dokunulmazlık' statüsünü kullanarak, Atatürk Havalimanı VIP çıkışını kullanarak ülkesine giden uçağa bindiği bilgisine ulaşıldı.

Hatırlanacağı üzere Birlemiş Milletler, Başkonsolos ve konsolosluk çalışanlarının dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep etmişti.

EKİPLER UTEYBİ'NİN KONUTUNDA

Dışişleri kaynakları, Suudi Başkonsolos ile ilgili Türkiye tarafından alınmış bir karar olmadığını belirtiyor. Başkonsolosun, Suudi makamlarla istişare amacıyla çağrılmış olabileceği de iddia ediliyor. Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri Uteybi’nin konutuna arama yapmak için girdi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU "GİTMEK İSTERSE GİDEBİLİR" DEMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili bir soru üzerine, "Suudi Arabistan’ın herhangi bir diplomatı ülkesine gitmek isterse gidebilir, bir kısıtlama yok. Epeyce bir çabadan ve zamandan sonra başsavcılık, uzmanlarla birlikte büyükelçilik binasına girdiler. Dün gece sabah 05:00 gibi çalışmalarını burada tamamladılar. Bugün itibariyle de başkonsolosun rezidansı ve araçlar dahil yine soruşturmalar devam edecektir. Amacımız bellidir. Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda kaybolan Kaşıkçı’nın akıbetini öğrenmek, açıklığa kavuşturmak durumundayız. Tüm dünya merak ediyor. Ortada bir can var" diye konuşmuştu.