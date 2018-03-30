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Suud prensten korkunç senaryo! Önümüzdeki 10-15 yıl içinde...

Suud prensten korkunç senaryo! Önümüzdeki 10-15 yıl içinde...

ABD’ye yaptığı ziyarette Wall Street Journal’a verdiği röportajda Bin Salman “İran’la askeri bir çatışmayı önlemek için başarılı olmalıyız. Eğer İran'a baskı artmazsa, önümüzdeki 10-15 yıl içinde muhtemelen İran’la bir savaş yapacağız." dedi.

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 10:38 - Güncelleme: 30-03-2018 10:38

Uluslararası toplumu bölgedeki askeri çatışmalardan kaçınmak için Tahran'a karşı sert yaptırımlar koymaya çağıran Selman İran üzerine daha fazla yaptırım yapılmasını istedi.

Geçen hafta Beyaz Saray'da Prens Muhammed bin Salman ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer anlaşmasının iptaline başvurabileceği uyarısında bulundu, fakat Avrupa İran'la nükleer anlaşmayı sürdürmek için Trump yönetimine baskı yapıyor.

Prens Selman daha önce verdiği bir röportajında şu açıklamalarda bulunmuştu: Suudi Arabistan hiçbir şekilde nükleer bomba elde etmek istemiyor. Ancak kuşkusuz, İran bir nükleer bomba geliştirirse, biz de mümkün olan en kısa sürede aynısını yaparız

İRAN ORTADOĞU'DA YAYILABİLİR: Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı'nın başında yaptığı gibi İran'ın da Ortadoğu'ya yayılabilir. Hamaney bölgede kendi projesini yaratmak istiyor.Yaşananlara kadar, dünyadaki ve Avrupa'daki birçok ülke Hitler'in ne kadar tehlikeli olduğunu fark etmedi. Aynı olayların Ortadoğu'da da yaşandığını görmek istemiyorum.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • ehza 30 Mart 2018 11:38 bulmuslar bir salak avrupa ve abd onu eski Hüseyin serif gibi isletiyorlar ab ve abd arablarin yanliz petrol ve parasini sever vermeyenide yerini degistirerek saglar insan hicmi ibret almaz tarihten

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