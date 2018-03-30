Suud prensten korkunç senaryo! Önümüzdeki 10-15 yıl içinde...

Uluslararası toplumu bölgedeki askeri çatışmalardan kaçınmak için Tahran'a karşı sert yaptırımlar koymaya çağıran Selman İran üzerine daha fazla yaptırım yapılmasını istedi.

Geçen hafta Beyaz Saray'da Prens Muhammed bin Salman ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer anlaşmasının iptaline başvurabileceği uyarısında bulundu, fakat Avrupa İran'la nükleer anlaşmayı sürdürmek için Trump yönetimine baskı yapıyor.

Prens Selman daha önce verdiği bir röportajında şu açıklamalarda bulunmuştu: Suudi Arabistan hiçbir şekilde nükleer bomba elde etmek istemiyor. Ancak kuşkusuz, İran bir nükleer bomba geliştirirse, biz de mümkün olan en kısa sürede aynısını yaparız

İRAN ORTADOĞU'DA YAYILABİLİR: Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı'nın başında yaptığı gibi İran'ın da Ortadoğu'ya yayılabilir. Hamaney bölgede kendi projesini yaratmak istiyor.Yaşananlara kadar, dünyadaki ve Avrupa'daki birçok ülke Hitler'in ne kadar tehlikeli olduğunu fark etmedi. Aynı olayların Ortadoğu'da da yaşandığını görmek istemiyorum.

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