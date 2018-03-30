Sütyen giymeden sokağa çıktı bakan bir daha baktı!

Son dönemde yıldızı giderek parlayan genç oyuncu Eiza Gonzalez, önceki gün de rol aldığı yapımın İspanya'nın Barcelona kentindeki setinde görüntülendi. Elinde senaryoyla hızlı hızlı yürüyen 28 yaşındaki Meksikalı oyuncuyu peşindeki koruma görevlisi bir an bile yalnız bırakmadı. Geçen sene Baby Driver filminde gösterdiği performans ile ünlenen Eiza Gonzalez henüz 27 yaşında. Seksi yıldız Josh Dushamel ile çıkıyor.

