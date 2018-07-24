Sütlüce'de korkulan oldu o bina çöktü! Arda Turan'la ilgisi ne?

İSTANBUL Beyoğlu'nda Sütlüce semtindeki İmrahor Caddesi üzerinde bulunan bir temel açma çalışması sırasında toprak kayması yaşandı. Toprak kayması nedeniyle 4 katlı binada saatlerdir süren korku binanın çökmesiyle sonuçlandı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "3 binada tehlike yaşıyoruz. 1994'te yapılmış, ruhsatı, iskanı olmayan bir bina, yoğun yağmurlardan dolayı istinat duvarının yıkılmasından sonra büyük bir tehlike yaşıyor" dedi. ÇBinanın sahibi Emin Ertürk de "Arda Turan kardeşi adına otel inşaatı yapıyordu. Çalışmalar sırasında binada çatlaklar oldu. Uyardık ancak devam ettiler" diye konuştu.