Sütlüce'de çöken binanın istinat duvarı böyle yıkıldı!

İSTANBUL Beyoğlu'nda Sütlüce semtindeki İmrahor Caddesi üzerinde bulunan bir temel açma çalışması sırasında toprak kayması yaşandı. Toprak kayması nedeniyle 4 katlı binada saatlerdir süren korku binanın çökmesiyle sonuçlandı. İlk olarak istinat duvarının ardından da binanın yıkıldığı olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Sütlüce'de yıkılan bina ile ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı! Meğer...
İstinat duvarının yıkılma anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, duvarın büyük bir gürültüyle çöktüğü anlar yer alıyor.
Sütlüce'de korkulan oldu o bina çöktü! Arda Turan'la ilgisi ne?
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