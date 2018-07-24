Sütlüce'de büyük korku! Bina çökecek mi?..

İSTANBUL'un Beyoğlu İlçesi Sütlüce semtinde toprak kayması sonucu bir binada çökme tehlikesi yaşanıyor. İlk belirlemelere göre doğalgaz patlaması sonrası bir binanın altındaki toprak boşaldı. Bina acil tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi...

Alınan bilgiye göre, Sütlüce Fuadiye Sokak'taki bir apartmanın altında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, bina yakınındaki caddeyi trafiğe kapatırken, çevrede güvenlik önlemi aldı.