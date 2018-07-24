Sütlüce’de boşaltılan bina çöktü

İmrahor Caddesi üzerinde bulunan bir temel açma çalışması sırasında toprak kayması yaşandı. Toprak kayması nedeniyle 4 katlı binada boşaltıldı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bina bir süre sonra büyük bir gürültüyle çöktü.Çökme tehlikesinin yaşandığı binanın sahibi Emin Ertürk de "Arda Turan burada kardeşi adına bir otel inşaatına başladı. İstişare ettik uyardık söyledik, fotoğraflar gösterdik. Belirgin bir şekilde açılmalar oldu. Ben onları da uyardım" diye konuştu.