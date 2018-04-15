Süt üreticisinden geçim derdi çığlığı!

Görüntüleri CHP Ankara milletvekili Levent Gök twitter hesabından “Haymana’daki süt üreticisinin ibretlik tepkisini izleyelim” başlığıyla paylaştı.

Bir buçuk dakikalık video kaydında, Ziraat Bankası şubesi önünde eylem yapan bir vatandaş görülüyor.

"BÜTÜN MALLARIMIZ HACZEDİLDİ"

Bir elinde de Türk Bayrağı olan vatandaş, “Saman alamıyoruz. Yem alamıyoruz. Hayvanımızı satamıyoruz. Tarlamıza, hayvanlarımıza, evimize, barkımıza haciz geldi. Bankaya ödeme yapamadık. Bütün mallarımız haczedildi. Perişan olduk. Bu kadar da olmaz Allah Allah. Sesimizi duyuramadım sayın Cumhurbaşkanımıza mektup yazdım yine duyuramadım. Sütümüz de burada buyrun” diyerek beraberinde getirdiği sütü yere döktü.

Bankanın güvenlik görevlisi tarafından sakinleştirilmeye çalışılan çiftçinin daha sonra aracına binerek uzaklaştığı öğrenildi.