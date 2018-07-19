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Süt parası nedir kimler süt parası alabilir

Süt parası nedir kimler süt parası alabilir

Yeni bebek sahibi olan ebeveynlerin en çok merak ettiği şeylerden biri süt parası nasıl alınır, kimlere ödenir konusu. Bunun için öncellikle süt parası başvurusu yapmanız gerekiyor. Bunun içinde süt parası dilekçesi yazmanız gerekiyor.

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Eklenme Tarihi: 19-07-2018 17:00 - Güncelleme: 19-07-2018 17:00

Süt parası ya da diğer adıyla emzirme ödeneği, yeni bebek sahibi olan ebeveynlere veriliyor. Durum böyle olunca anne bana, bebekleri doğduktan sonra ilk olarak süt parası ne zaman yatar merak ediyor. Bunun için ilk önce süt parası dilekçesi ile ilgili merkezlere başvuru yapmanız gerekiyor. Süt parası çocuk sayısını göre 300 ile 600 lira arasında değişiyor. 

SÜT PARASI KİMLERE ÖDENİR; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 16 ncı maddesinde düzenlenmiştir. Bu mevzuata göre süt parası, sigortalı olan anneler ile sigortalı olan babaların çalışmayan eşlerine ödeniyor. Bahsedilen mevzuat tam olarak aşağıdaki gibidir;

  • Analık sigortasından sigortalı kadına
  • Sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe
  • 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilir.
  • Sigortalı çalışan erkeğin sigortalı olmayan eşinin süt parası alabilmesi için resmi nikah şartı vardır. Ayrıca bu nikahın bebeğin doğduğu tarihten önce resmi nikah kıyılmış olmalıdır.

SÜT PARASI ALMANIN ŞARTLARI NELERDİR; Süt parası için doğum yapan kişinin kendisinin veya eşinin SSK veya Bağ-Kur’lu olması ve en az 120 gün prim ödemiş olması gerekiyor.

SÜT PARASI İÇİN NEREYE NASIL BAŞVURULUR; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüklerine, Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine, ilçelerde ise kaymakamlık binalarının içindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru da bulunabilirsiniz. Ama öncesinde süt parası dilekçesi hazırlamanız gerekiyor.

SÜT PARASI DİLEKÇESİ; Örnek süt parası dilekçesini aşağıda bulabilirsiniz.

Başvuru esnasında yeni doğan çocuğun nüfus cüzdanı getirilmelidir. Aynı zamanda online başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı resmi internet adresi üzerinden yeni doğan çocuğun TC. kimlik numarası ile başvuruda bulunabilirler.

SÜT PARASI NE KADAR 2018; Süt parası 2018 yılı için güncel rakamları şunlar;

  • Birinci çocuk için 300 TL,
  • İkinci çocuk için 400 TL,
  • Üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 600 TL

SÜT PARASI SORGULAMA NEREDEN YAPILIR; Süt parası sorgulamasını E-Devlet üzerinden yapabilirsiniz. 

SÜT PARASI NE ZAMAN NEREYE YATIYOR; Süt parası başvurunuzun ardından değerlendirilmeye alınıyor. Daha sonra ise anne adına PTT'ye yatırılıyor. Ve bu parayı sadece bebeğin annesi çekebiliyor. Bunun dışında süt parası ödemeleri için Ziraat Bankası şubelerini tercih edebilirsiniz. Süt parası almaya hak kazandığınız zaman, ödemeniz her ayın 2. haftası yani 8’i ile 14’ü arasında yatırılmaktadır. Süt parası tek seferlik bir ödemedir. 

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