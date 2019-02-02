Survivor'ın ünlü ismi fenomen aksiyon dizisinin kadrosunda

Survivor 2015'in en popüler isimlerinden olan Hasan Yalnızoğlu'nun salı akşamları TRT 1'de ekrana gelen ve Nazan Kesal, Ahmet Mümtaz Taylan, Serkan Çayoğlu, Kaan Yıldırım, Hande Erçel, Hazal Subaşı gibi ünlü isimleri buluşturan polisiye dizisi Halka'da rol alacağı ortaya çıktı.
Survivor yarışmasındaki başarılı performansıyla adından söz ettiren; bunun yanı sıra dansçı, oyuncu ve profesyonel güreşçi kimliğiyle de tanınan Hasan Yalnızoğlu'nun şimdi de bomba bir diziyle izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi.
Daha önce Karaoğlan, İncir Reçeli, Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam gibi baarılı projelerde de boy gösteren Hasan Yalnızoğlu, yeni dizisinde 'Çağatay Erkmen' karakterine hayat verecek.
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