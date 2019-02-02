Survivor'ın ünlü ismi fenomen aksiyon dizisinin kadrosunda

Survivor yarışmasının en dikkat çeken isimlerinden olan Hasan Yalnızoğlu'nun TRT 1 ekranlarının fenomen dizisiyle izleyici karşısına çıkacağı ortaya çıktı.

Survivor 2015'in en popüler isimlerinden olan Hasan Yalnızoğlu'nun salı akşamları TRT 1'de ekrana gelen ve Nazan Kesal, Ahmet Mümtaz Taylan, Serkan Çayoğlu, Kaan Yıldırım, Hande Erçel, Hazal Subaşı gibi ünlü isimleri buluşturan polisiye dizisi Halka'da rol alacağı ortaya çıktı. Twitter

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Survivor yarışmasındaki başarılı performansıyla adından söz ettiren; bunun yanı sıra dansçı, oyuncu ve profesyonel güreşçi kimliğiyle de tanınan Hasan Yalnızoğlu'nun şimdi de bomba bir diziyle izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi. Twitter

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Yalnıoğlu'nun salı akşamları TRT 1'de ekrana gelen ve Nazan Kesal, Ahmet Mümtaz Taylan, Serkan Çayoğlu, Kaan Yıldırım, Hande Erçel, Hazal Subaşı gibi ünlü isimleri buluşturan polisiye dizisi Halka'da rol alacağı ortaya çıktı. Twitter

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