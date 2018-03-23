Survivor'da Turabi Adem kavgasının detayları ortaya çıktı!

Survivor 2018'de geçen hafta ödül oyunu dönüşünde All Star takımının iki yarışmacısı Adem Kılıçcı ve Turabi Çamkıran arasında şok bir kavga yaşanmıştı. Yaşanan kavganın görüntüleri yayınlanmazken, ada konseyinde Acun Ilıcalı iki yarışmacıyı sert bir dille uyarmıştı. Bu kavgada nelerin yaşandığı ise Survivor hayranları tarafından merak konusu oldu.

Survivor'ın Perşembe akşamı yayınlanan son bölümünde, Sema röportaj sırasında yaşanan kavganın nasıl olduğunu açıkladı.Yaşanan kavganın en yakın şahitlerinden olan Sema, olayın şarkı sebebiyle çıktığını söyleyerek şunları anlattı:

 "Gerçekten çok gereksizdi ve hiç bir şey yoktu ortada. Küçük bir şarkı mırıldanmasıydı tek mesele. Oyundan geldik, Yunan takımını yendik çok mutluyduk. O sırada sessiz bir şekilde bir şarkı mırıldandık. Şarkı mırıldanırken Turabi 'Kafamdaki şeyleri duyamıyorum senin yüzünden' diye Adem'e söylendi. Adem de 'Kafandaki şarkıyı mı duyamıyorsun?' dedi. Adem 'Tamam abi uzatma' dedi ancak Turabi olayı değişik bir yere getirdi. Adem'in inanılmaz sabırlı olduğunu gördük. Çok sabırlıydı ve kendisini tuttu. Ancak Turabi ısrarla buna devam etti ve saçma sapan bir kavga oldu"

  • Medya 23 Mart 2018 11:54
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Survivor'da Turabi Adem kavgasının detayları ortaya çıktı! videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
O SES TÜRKİYE
SÖZ
BAHTİYAR ÖLMEZ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro