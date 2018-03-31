Survivor'da tansiyon yükseldi!

Survivor'ın dün gece yayınlanan yeni bölümünde ödül oyununda Gönüllüler takımından Mustafa Kemal ve All Star takımından Yiğit ile karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadelenin galibi ise Mustafa Kemal oldu. Mustafa Kemal'in galibiyet sonrası halat ile yaptığı ilginç sevinç gösterisi olay oldu. Yiğit, arkasından yapılan sevinç gösterisini öğrenince küplere bindi. Yiğit, Mustafa Kemal için 'O halatı beline dolarım, buradan sallana sallana gidersin' dedi.