Survivor'da tansiyon yükseldi! "O halatı senin..."

Survivor 2018'in 30 Mart Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümünde yine sinirler gerildi. Ödül oyunu sırasında Gönüllüler takımından Mustafa Kemal'in All Star takımından Yiğit'in arkasından yaptığı sevinç gösterisi tansiyonu yükseltti. Yiğit görüntüleri görünce küplere bindi. İşte detaylar.

Survivor'da tansiyon yükseldi!

Survivor'ın dün gece yayınlanan yeni bölümünde ödül oyununda Gönüllüler takımından Mustafa Kemal ve All Star takımından Yiğit ile karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadelenin galibi ise Mustafa Kemal oldu. Mustafa Kemal'in galibiyet sonrası halat ile yaptığı ilginç sevinç gösterisi olay oldu. Yiğit, arkasından yapılan sevinç gösterisini öğrenince küplere bindi. Yiğit, Mustafa Kemal için 'O halatı beline dolarım, buradan sallana sallana gidersin' dedi.

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Survivor'da tansiyon yükseldi!

Survivor 2018'in 30 Mart Cuma akşamı yayınlanan son bölümünde All Star ve Gönüllüler takımları pizza ödülü için karşı karşıya geldi. Alp Kırşan'ın sunduğu oyunu Gönüllüler takımı kazanmayı başardı. Oyun sırasında All Star'dan Yiğit'i yenmeyi başaran Mustafa Kemal'in rakibinin arkasından halat attığı sevinç gösterisi dikkatleri çekti. O sırada kendisine yapılan hareketi görmeyen Yiğit'e takım arkadaşları Mustafa Kemal'in sevinç gösterisini anlattı.

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Survivor'da tansiyon yükseldi!

Duyduklarıyla çok sinirlenen Yiğit, 'Çok sinirlendim. Bir ateşe ihtiyacım vardı onun hareketi buraya bir ateş koydu. Çok iyi oldu benim için. ' dedi.

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Survivor'da tansiyon yükseldi!

İşte Mustafa Kemal'in Yiği'in arkasından yaptığı halatlı sevinç gösterisi...

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