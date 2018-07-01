Survivor'da sürpriz evlenme teklifi herkes şoke oldu!

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2018, Adem Kılıççı'nın şampiyonluğuyla bitti. Alper Baycın'ın ölümü ile gölgelenen sezonda büyük bir sürpriz daha yaşandı. Survivor bu kez evlilik teklifine sahne oldu.
Tv8'de yayınlanan Survivor'da yarışan ve büyük final için Kıbrıs'ta yerini alan Sahra Işık'a sevgilisi İdris Aybirdi evlilik teklifi yaptı.
Bu sene yarışmada yer alan tüm yarışmacıların da bulunduğu sürpriz evlilik teklifine Sahra Işık 'Evet' dedi.
2,5 karat yüzüğüyle (75 bin TL) poz veren Sahra Işık, ''İdris hayatımdaki en kıymetlim. Bugün bu sürprize çok şaşırdım. Tüm sevdiğim arkadaşlarım bu önemli anımızda yer aldığı için teşekkür ederim'' dedi.
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