Survivor'da sürpriz evlenme teklifi herkes şoke oldu!

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2018, Adem Kılıççı'nın şampiyonluğuyla bitti. Alper Baycın'ın ölümü ile gölgelenen sezonda büyük bir sürpriz daha yaşandı. Survivor bu kez evlilik teklifine sahne oldu.

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2018, Adem Kılıççı'nın şampiyonluğuyla bitti. Alper Baycın'ın ölümü ile gölgelenen sezonda büyük bir sürpriz daha yaşandı. Survivor bu kez evlilik teklifine sahne oldu. Twitter

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Tv8'de yayınlanan Survivor'da yarışan ve büyük final için Kıbrıs'ta yerini alan Sahra Işık'a sevgilisi İdris Aybirdi evlilik teklifi yaptı. Twitter

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Bu sene yarışmada yer alan tüm yarışmacıların da bulunduğu sürpriz evlilik teklifine Sahra Işık 'Evet' dedi. Twitter

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