Survivor'da şoke eden değişiklik: Gönüllüler takımına geçti!

Survivor 2018'in 4 Mart Pazar akşamı yayınlanan bölümünde sürpriz bir gelişme yaşandı. Acun Ilıcalı, Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu'nun ardından bir ismin daha Gönüllüler takımına geçtiğini açıkladı. Daha önce Gönüllüler takımına geçmek isteyen All Star takımı yarışmacısı Nagihan Karadere bundan sonra Gönüllüler takımıyla beraber yarışmaya devam edecek. Hakan Hatipoğlu'nun ardından kendi isteği ile Gönüllüler takımına geçen Nagihan Karadere'ye All Star takımının ilk tepkisi ise sert oldu.

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