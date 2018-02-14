Survivor'da şok kavga! Turabi ve Hakan...

Survivor 2018'nin 13 Şubat Salı akşamı yayınlanan bölümünde Ramazan'la yarışan ve takımına puanı kazandıran Turabi, oyunun ardından Gönüllüler takımının bulunduğu bölüme doğru ilerledi ve Hakan'la tartıştı. Diğer yarışmacılar da tartışmaya dahil olunca ortalık bir anda karıştı.

Survivor'da Turabi ve Hakan'ın atışması oyun sonrası da devam etti!

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