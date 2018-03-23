Survivor'da Nagihan-Sahra kavgasından olay görüntüler!

Survivor'da büyük gerilim... Survivor 2018'in 22 Mart Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde Nagihan Karadere ve Sahra Işık arasında kavga çıktı. Adem ve Turabi kavgasından sonra şok bir gerginlik de Nagihan ve Sahra arasında yaşandı. Peki, Nagihan ve Sahra neden kavga etti?

NAGİHAN VE SAHRA ARASINDA GERGİNLİK: Survivor'ın 29. bölümünde Nagihan ve Sahra arasında büyük bir gerginlik yaşadı. Survivor'da ödül oyunu sırasında hentbol oynayan Nagihan ve Sahra arasında tartışma çıktı. Nagihan'ın "Bana vurma" sözleri sonrası Sahra, Nagihan'ın üzerine yürüdü ve ona doğru topu fırlattı. İki isim arasında fiziksel temaslar yaşandı. Acun Ilıcalı iki yarışmacıyı da kırmızı kartla oyundan uzaklaştırdı.

Nagihan-Sahra kavgasından olay görüntüler: Survivor'da büyük gerilim!Nagihan-Sahra kavgasından olay görüntüler: Survivor'da büyük gerilim!Nagihan-Sahra kavgasından olay görüntüler: Survivor'da büyük gerilim!Nagihan-Sahra kavgasından olay görüntüler: Survivor'da büyük gerilim!HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

  • Medya 23 Mart 2018 00:07
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