Survivor'da Merve Aydın Turabi'ye öyle şeyler söyledi ki savaş çıkar

TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor 2018'de Merve Aydın ve Turabi Çamkıran arasında ipler iyice geriliyor. Turabi Çamkıran'ın dokunulmazlık oyununda takla atması sonrası Merve Aydın'ın Turabi Çamkıran hakkında söyledikleri yenir yutulur gibi değil.

Survivor'da Merve Aydın Turabi'ye öyle şeyler söyledi ki savaş çıkar

TV 8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor 2018, özellikle Damla, Hilmicem ve Murat üçlüsünün, Gönüllüler Takımı'na geçmesiyle farklı bir boyut kazandı ve hızına hız katarak yoluna devam ediyor. Dün akşam yapılan ada konseyinde Ünlüler Takımı'ndan Sahra Işık adaya veda etti. Fakat, yayınlanan son Survivor bölümünde her şeyin güllük gülistanlık görüldüğü Ünlüler Takımı'ndaki çatırdama ilk kez günyüzüne çıktı.

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Survivor'da Merve Aydın Turabi'ye öyle şeyler söyledi ki savaş çıkar

Her şey Turabi Çamkıran'ın dokunulmazlık oyunu sırasında Murat Ceylan ile yarışırken, suya atladığı sırada takla atmasıyla başladı. Turabi Çamkıran'ın bu taklası ilk değil. Daha önce yarıştığı oyunlarda da buna benzer hareketler sergilemişti.

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Survivor'da Merve Aydın Turabi'ye öyle şeyler söyledi ki savaş çıkar

Oyun sırasında bu hareketi gören Adem Kılıççı tepkisini el hareketleriyle belli etmişt. Adem Kılıççı'nın bu hareketi belki de tüm takım arkadaşlarının tepkisinin bir özeti gibiydi. Oyunu kaybeden taraf ise Ünlüler Takımı oldu ve Turabi'nin bu hareketinin yansımaları ada da geniş yer buldu.

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Survivor'da Merve Aydın Turabi'ye öyle şeyler söyledi ki savaş çıkar

MERVE AYDIN ÇILDIRDI; Ünlüler Takımı'nda her şey pozitif görünse de ilk çatırdamalar başladı. Turabi Çamkıran'ın bu hareketinden rahatsızlık duyanlardan biri Merve Aydın oldu. Merve Aydın, Turabi Çamkıran'a verdi, veriştirdi. Merve Aydın, Sahra Işık'a dert yanarken şu sözleri sarf etti 'En sinir olduğum şey de, dokunulmazlık oynuyoruz değil mi? Dokunulmazlık yani, ödül oyunu oynamıyoruz. Burada farklı bir şey yapmıyoruz, bireysel bir şey yapmıyoruz. Hepimiz birbirimizin canını korumak için savaşıyoruz ve ne kadar zor oyun oynadığımızı biliyorsun. Sen kalkmışsın dokunulmazlık oyununda Turabi efendi, taklalar atıyorsun. Hayırdır? Burası senin şov alanın değil. Sürekli istatistik kasıyorsun.

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