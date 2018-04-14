Survivor'da korkunç olay: Berna bir anda çığlık attı!

TV8'de yayınlanan ve Türkiye'nin en çok seyredilen yarışma programı Survivor 2018'de Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının yarışmacıları sembol oyununda karşı karşıya geldi. Kızların mücadelesinde Ünlüler takımının son yarışmacısı kalan Berna, final oyununa yükselme mücadelesinde havuzun olduğu parkurda atlarken dengesiz bir şekilde düştü ve acılar içinde suyun içinde kaldı. Dizinden sakatlanan Berna'ya ilk müdahaleyi hemen Doktor Metin Kuş yaparken, iki takım yarışmacıları da Berna'nın acı içinde yerde kalmasının ardından büyük bir üzüntü yaşadı.

BERNA'YA NE OLDU?

Survivor'ın başarılı ve aynı zamanda tecrübeli yarışmacılarından Berna Candelbek, sembol oyununda yaşadığı sakatlığın ardından acılar içinde suyun içinde kaldı. Doktor Metin Kuş'un müdahalesi sonrasında kontrol altına alınan Berna'nın dizinden sorun yaşadığı öğrenildi. Alp Kırşan ilk bulgulara göre Berna'nın ciddi bir sorunu olmadığını söylemesine rağmen bu sezon Merve Aydın'ın da diz sakatlığı yaşamasından dolayı Berna'nın önümüzdeki bazı oyunlarda oynamasının zor olduğu iddia ediliyor. Berna sakatlığına rağmen Survivor'a devam edecek.