Survivor'da kızılca kıyamet koptu tekme tokat kavga görüntüleri

TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2018'in 28.yeni bölümünde ortalık çok fena karışacak. Sahra ve Nagihan saç saça baş başa kavag ediyor hem de ne kavga! İşte Nagihan ve Sahra kavgasının görüntüleri...

Survivor'da kızılca kıyamet koptu tekme tokat kavga görüntüleri

Survivor 2018 tüm hızıyla devam ederken rekabet ve hırs ortalığı iyice karıştıracağa benziyor. Uzun süredir sükunet ortamının korunduğu Survivor 2018'de ipler iyice kopacağa benziyor. Bu sefer fiziksel kavga yaşanacak. Peki kimler kavga edecek?

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Survivor'da kızılca kıyamet koptu tekme tokat kavga görüntüleri

Survivor 2018 yeni bölümünde iki takım arasındaki ödül oyunu heyecanlı anlara sahne oluyor. Adem ve Turabi arasındaki gerilim artıyor. Turabi Adem için "O benim için klavyedeki boşluk tuşu gibi. Çok yer kaplıyor, ama boş işler" ifadelerini kullanıyor. Ancak kavgalar bununla bitecek gibi görünmüyor? Çünkü gelecek bölümde kıyametler kopacak...

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Survivor'da kızılca kıyamet koptu tekme tokat kavga görüntüleri

Acun Ilıcalı, Survivor yeni bölüm tanıtımında All Star takımının yeni yarışmacısı Berna'yı çağırıyor. Yeni bölüm kıran kırana bir mücadeleye sahne oluyor. Yarışmada tansiyon yükseliyor. Survivor 28.yeni bölümde hentbol gibi yakın temaslı bir oyunda karşılaşacak iki takımda ipler iyice geriliyor.

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Survivor'da kızılca kıyamet koptu tekme tokat kavga görüntüleri

All-star takımından Gönüllüler takımına geçen Nagihan Karadere ile All-star takımından Sahra Işık, saç saça baş başa kavga. İşte onlar...

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