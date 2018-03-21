Survivor'da kızılca kıyamet koptu tekme tokat kavga görüntüleri

Survivor 2018 tüm hızıyla devam ederken rekabet ve hırs ortalığı iyice karıştıracağa benziyor. Uzun süredir sükunet ortamının korunduğu Survivor 2018'de ipler iyice kopacağa benziyor. Bu sefer fiziksel kavga yaşanacak. Peki kimler kavga edecek?

Survivor 2018 yeni bölümünde iki takım arasındaki ödül oyunu heyecanlı anlara sahne oluyor. Adem ve Turabi arasındaki gerilim artıyor. Turabi Adem için "O benim için klavyedeki boşluk tuşu gibi. Çok yer kaplıyor, ama boş işler" ifadelerini kullanıyor. Ancak kavgalar bununla bitecek gibi görünmüyor? Çünkü gelecek bölümde kıyametler kopacak...